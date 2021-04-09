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البحرين تجدد دعمها لترشح الإمارات لعضوية مجلس الأمن

01:21 م الجمعة 09 أبريل 2021
البحرين تجدد دعمها لترشح الإمارات لعضوية مجلس الأمن

علم البحرين

نيويورك - أ ش أ

جددت مملكة البحرين دعمها التام لترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023م.

وقال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي للمجموعة العربية في نيويورك، في اجتماع المجموعة - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية - اليوم /الجمعة/ - إن دولة الإمارات تضطلع بدور كبير وحيوي في حفظ الأمن واستدامة السلام والاستقرار في المنطقة العربية والعالم ككل، بسياستها المتزنة واهتمامها بالدعم والمساهمة في البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من الدول، وذلك بهدف تعزيز استقرارها وتقدم شعوبها.

يذكر أن اجتماع المجموعة العربية في نيويورك عقد أمس واستمعت المجموعة إلى إحاطة من السيد خليفة شاهين المرر، وزير دولة بدولة الإمارات، تحدث فيها حول أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن والركائز الأساسية لحملتها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمن في شهر يونيو 2021م.

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البحرين نيويورك مجلس الأمن الإمارات

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