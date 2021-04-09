الخارجية اللبنانية تدين العدوان الجوي الإسرائيلي على سوريا
بيروت - أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء الجوي الذي نفذته إسرائيل مساء الأربعاء الماضي على محيط العاصمة السورية دمشق، معربة في نفس الوقت عن استنكارها لأي اعتداء على سيادة سوريا، ورفض استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها.
وأكدت الخارجية اللبنانية – في بيان اليوم الجمعة– تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة الهجمات الإسرائيلية المتكررة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان، مشددة على أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
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