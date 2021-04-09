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الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لـ"هيئة تحرير الشام" في القرم

11:45 ص الجمعة 09 أبريل 2021
الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لـ"هيئة تحرير الشام" في القرم

هيئة الأمن الفدرالية الروسية

موسكو - أ ش أ

أكدت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، إحباط مخطط إرهابي لتنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابية في شبه جزيرة القرم.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - أن قوات الأمن الروسي أحبطت هجوما إرهابيا في مدينة سيمفروبول في شبه جزيرة القرم، واعتقلت اثنين من أنصار تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي المحظور في روسيا.

وأضافت أن الإرهابيين كانا يخططان لتنفيذ تفجير في إحدى المؤسسات التعليمية بشبه جزيرة القرم.

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هيئة الأمن الفدرالية الروسية موسكو تنظيم هيئة تحرير الشام شبه جزيرة القرم المؤسسات التعليمية

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