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روسيا تدفع 5ر86 مليون دولار لميزانية الأمم المتحدة لعام 2021

08:57 ص الجمعة 09 أبريل 2021
روسيا تدفع 5ر86 مليون دولار لميزانية الأمم المتحدة لعام 2021

الأمم المتحدة

موسكو-(أ ش أ):

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، دفع مستحقاتها المالية السنوية المقررة لميزانية الأمم المتحدة لهذا العام والبالغة 5ر86 مليون دولار .

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نسختها الانجليزية إن الاتحاد الروسي حول مبلغ 86 مليون و464 ألفا و886 دولارًا أمريكيًا إلى حسابات الأمم المتحدة كمدفوعات من الاشتراكات المقررة لروسيا في الميزانية العادية للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أنه تم تخصيص جزء من الموارد لميزانية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب دعم المنظمة الدولية في الصومال.

من جانبه، شكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك روسيا على الوفاء بالتزاماتها المالية.

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