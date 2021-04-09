أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

كوريا الجنوبية تمدد تدابير التباعد الاجتماعي 3 أسابيع إضافية بسبب كورونا

08:57 ص الجمعة 09 أبريل 2021
كوريا الجنوبية تمدد تدابير التباعد الاجتماعي 3 أسابيع إضافية بسبب كورونا

فيروس كورونا

سول-(أ ش أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أنها ستحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي الحالية لمدة 3 أسابيع إضافية، بما يشمل حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر، في ظل ارتفاع حالات الإصابة.

وأفادت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية -وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - بأن تمديد المستوى الحالي يأتي في ظل مخاوف من وقوع موجة جديدة من الجائحة، حيث يستمر وقوع حالات الإصابة الجماعية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، موضحة أن التدابير الجديدة ستدخل في حيز التنفيذ بدءا من الاثنين المقبل.

وأشارت إلى تطبيق المستوى 2 من التباعد الاجتماعي ، وهو ثالث أعلى مستوى على النظام خماسي المستويات في منطقة سول وضواحيها بما يشمل إقليم كيونغي ومدينة إنتشون ، بالإضافة إلى مدينة بوسان ومدينة دايجون الواقعة وسط البلاد، في حين تخضع باقي أجزاء البلاد إلى المستوى 1.5.

وقررت السلطات غلق المؤسسات الترفيهية التي تعمل في المناطق الخاضعة للمستوى 2 لمدة ثلاثة أسابيع، بدلا من رفع مستوى التباعد الاجتماعي، ومن المتوقع أن يؤثر هذا على 39 ألف منشأة، بما يشمل 15 ألفا في منطقة العاصمة وضواحيها .

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

روسيا تدفع 5ر86 مليون دولار لميزانية الأمم المتحدة لعام 2021
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا