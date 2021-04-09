كوريا الجنوبية تمدد تدابير التباعد الاجتماعي 3 أسابيع إضافية بسبب كورونا

سول-(أ ش أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أنها ستحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي الحالية لمدة 3 أسابيع إضافية، بما يشمل حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر، في ظل ارتفاع حالات الإصابة.

وأفادت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية -وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - بأن تمديد المستوى الحالي يأتي في ظل مخاوف من وقوع موجة جديدة من الجائحة، حيث يستمر وقوع حالات الإصابة الجماعية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، موضحة أن التدابير الجديدة ستدخل في حيز التنفيذ بدءا من الاثنين المقبل.

وأشارت إلى تطبيق المستوى 2 من التباعد الاجتماعي ، وهو ثالث أعلى مستوى على النظام خماسي المستويات في منطقة سول وضواحيها بما يشمل إقليم كيونغي ومدينة إنتشون ، بالإضافة إلى مدينة بوسان ومدينة دايجون الواقعة وسط البلاد، في حين تخضع باقي أجزاء البلاد إلى المستوى 1.5.

وقررت السلطات غلق المؤسسات الترفيهية التي تعمل في المناطق الخاضعة للمستوى 2 لمدة ثلاثة أسابيع، بدلا من رفع مستوى التباعد الاجتماعي، ومن المتوقع أن يؤثر هذا على 39 ألف منشأة، بما يشمل 15 ألفا في منطقة العاصمة وضواحيها .