انقطاع خدمات "فيس بوك" و"ماسنجر" عن عدد من المستخدمين في مصر

وكالات:

انقطعت خدمات موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، و"ماسنجر"، عن عدد من المستخدمين في مصر.

ولم يصدر الموقع الأشهر حتى اللحظة بيانا عن أسباب انقطاع خدماته في مصر.

ولم تنقطع خدمات البرامج الأخرى التابعة لموقع "فيس بوك"، مثل "انستجرام"، وبرنامج "واتس آب".