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القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين "مركز التفوق الجوي 2021" في باكستان

11:13 م الخميس 08 أبريل 2021
القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في مناورات تمرين "مركز التفوق الجوي 2021" في باكستان

القوات الجوية السعودية

الرياض - (أ ش أ):

اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية اليوم مشاركتها في مناورات التمرين الجوي المختلط "مركز التفوق الجوي 2021" في قاعدة مصحف الجوية بباكستان بمشاركة القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي والملحق العسكري لدى باكستان اللواء الطيار الركن عوض بن عبدالله الزهراني وقائد قاعدة "مصحف الجوية الباكستانية" العميد علي نعيم زهور.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن السفير المالكي قوله إن هذا التعاون المشترك بين البلدين يعزز قوة العلاقة الأخوية بين المملكة وشقيقتها باكستان وخاصة في المجال العسكري لاسيما مشاركة المملكة المتميزة في تلك التمارين وكفاءة القوات الجوية الملكية السعودية بالدقة العالية والاحترافية.

من جهته، أكد الملحق العسكري لدى باكستان أن مناورات تمرين مركز التفوق الجوي بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الباكستانية يهدف إلى تعزيز ودعم أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الباكستانية والتدريب في بيئات مغايرة لبيئة المملكة.

من جانبه، شدد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي على أهمية الخبرات التي يكتسبها المشاركون في مثل هذه التمارين التي تعتمد على محاكات بيئة الحروب الحقيقية، مشيراً إلى أن تمرين (مركز التفوق الجوي 2021 ) من التمارين المهمة التي توضع فيها الإستراتيجيات والتكتيكات العملياتية لتحاكي واقع ميدان المعركة وذلك للتكيف مع مختلف الظروف القتالية.

وأضاف أن نتائج الأداء للقوات المشاركة في جميع مراحل التمرين كانت عالية جداً نظير ما يبذلونه من همة عالية وأداء قتالي مشرف وعلى درجة عالية من الكفاءة والإتقان.

يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية شاركت بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع ( تورنيدو ) بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة بهدف تبادل الخبرات في مجال التخطيط و العمليات الجوية القتالية والمساندة, والرفع من الجاهزية القتالية للأطقم الجوية و الفنية والمساندة.

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القوات الجوية السعودية تدريب عسكري باكستان مركز التفوق الجوي

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