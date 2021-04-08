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كوفاكس: تسليم ليبيا 57600 جرعة من لقاح كورونا

10:51 م الخميس 08 أبريل 2021
كوفاكس: تسليم ليبيا 57600 جرعة من لقاح كورونا

تعبيرية

طرابلس - (د ب أ):

وصلت الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تحتوي على 57600 جرعة من منظمة كوفاكس المعنية بتوزيع اللقاحات، اليوم الخميس إلى مطار معيتيقة الدولي الليبي في طرابلس، حسبما ذكر مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق البحر المتوسط في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأفاد البيان بأنه تم تخصيص الدفعة الأولى من اللقاحات للفئات ذات الأولوية في ليبيا بما في ذلك العاملين بمجال الصحة في مراكز العزل، والأشخاص فوق سن 75 عاما، والمصابين بأمراض مزمنة، والعاملين الآخرين بمجال الصحة في المرافق الصحية المختلفة. وسيتم توزيع اللقاحات على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، بناء على خطة توزيع تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية في ليبيا.

وقال وزير الصحة علي الزناتي: "يسعدنا وصول الدفعة الأولى من لقاحات كوفاكس إلى ليبيا. إن ليبيا هي أحد المشاركين في التمويل الذاتي في منشأة كوفاكس. وإجمالا، طلبنا جرعات كافية من اللقاح لتحصين ما لا يقل عن مليون و 374 ألفا و 200 شخص. ونتوقع تسليم جرعات إضافية بحلول نهاية الشهر الجاري".

فيروس كورونا منظمة كوفاكس لقاح كورونا مطار معيتيقة الدولي منظمة الصحة العالمية

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