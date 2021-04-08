تركي آل الشيخ يدعو السعوديين إلى تلقي اللقاح بعد ارتفاع الإصابات بكورونا
وكالات:
حث رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، المواطنين السعوديين على المسارعة بأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد ارتفاع الإصابات بكورونا في المملكة.
وقال آل الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس "تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية.. أرجوكم.. نريد العودة إلى الحياة الطبيعية بأسرع وقت.. انتبهو من التجمعات والمناسبات.. وسارعو بأخذ اللقاح.. إلا إذا رغبتكم العيد بالنت وعلى التلفزيون".
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن إصابات فيروس كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفيات، و469 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 381,658 حالة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار ارتفاع حالات كورونا الحرجة عند 874 حالة.
ومطلع الأسبوع، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في تحديث حيال لقاحات فيروس كورونا المستجد أن هنالك مجموعة جديدة من اللقاحات وصلت إلى السعودية تخضع للدراسة والتقييم، سيتم الإعلان عن اعتمادها قريباً.
تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية ... ارجوكم ... نريد العوده الى الحياة الطبيعيه بأسرع وقت ... انتبهو من التجمعات والمناسبات ... وسارعو بأخذ اللقاح ... الا اذا رغبتكم العيد بالنت وعلى التلفزيون !— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 8, 2021
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