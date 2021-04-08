المغرب: ما يقارب 4.5 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا
الرباط - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 ملايين و433 ألفا و939 شخصا تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى اليوم.
وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 23 ألفا و916 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقى 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا، الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
وكان المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
207293
عدد المصابين
-
157450
عدد المتعافين
-
12290
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان