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‏المغرب: ما يقارب 4.5 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

09:13 م الخميس 08 أبريل 2021
‏المغرب: ما يقارب 4.5 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

جرعة من اللقاح ضد الفيروس

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 ملايين و433 ألفا و939 شخصا تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 23 ألفا و916 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقى 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا، الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

وكان المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

المغرب وزارة الصحة المغربية لقاح كورونا فيروس كورونا

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