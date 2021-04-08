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ولاية ألمانية ثانية تعتزم شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي

09:04 م الخميس 08 أبريل 2021
ولاية ألمانية ثانية تعتزم شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي

اللقاح الروسي

شفرين(ألمانيا) - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة في ولاية شلزفيج-هولشتاين الألمانية، هاري جلافه، اليوم الخميس تأمين الحصول على كمية من جرعات لقاح (سبوتنيك في) الروسي المحتمل صدور تصريح بتداوله في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن الولاية أمنت خيارا للحصول على مليون جرعة من اللقاح الروسي، وقال مبررا هذه الخطوة:" نحن الآن في مرحلة تشهد قدرا كبيرا من الاعتماد على عدد قليل من الشركات المنتجة".

وذكر جلافه أن " من المرجح أن تصل التكاليف بالنسبة للحكومة الاتحادية إلى قرابة 10 مليون يورو".

وأضاف جلافه أن مكلنبورج-فوربومرن تحاول أيضا السير في طرق خاصة بها من أجل تحسين وتيرة التطعيمات والتخطيط الخاص بها " ونحن مهمتون بتعاون طويل المدى مع روسيا، وبالإضافة إلى ذلك فإن الولاية تدرس ما إذا كان بإمكان شركات موجودة على أراضيها القيام بأعمال التعبئة والإنتاج".

بذلك تكون هذه الولاية هي الثانية بعد بافاريا حيث كان رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، أعلن أمس الأربعاء أن حكومته ستوقع عقدا مبدئيا مع شركة منتجة للقاح (سبوتنيك في) يقع مصنعها في مدينة ايلرتيسن (في بافاريا) وذلك لضمان الحصول على أكثر من مليوني جرعة من هذا اللقاح.

وكان وزير الصحة البافاري، كلاوس هوليتشيك، قال أمس إن من الممكن إنتاج اللقاح في مصنع مدينة ايلرتيسن في العام الحالي.

وتدرس الوكالة الأوروبية للأدوية في الوقت الراهن طلبا للتصريح بتداول لقاح "سبوتنيك في" في دول التكتل الأوروبي، ومن المتوقع وصول خبراء تابعين للوكالة إلى روسيا في الشهر الجاري لإعداد تقييم عن إنتاج وتخزين اللقاح.

كانت روسيا أطلقت هذا اللقاح في أغسطس الماضي للاستخدام واسع النطاق بين سكان البلاد ووصفته بأنه أول لقاح مضاد لكورونا على مستوى العالم.

واثبتت البيانات المنشورة في الصحافة المتخصصة في الوقت الراهن أن اللقاح الروسي يتمتع بفعالية كبيرة.

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