استطلاع: تراجع معدل التأييد نقطة واحدة لماكرون وأربع نقاط لكاستكس

باريس - (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس تراجع معدل التأييد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقطة واحدة ليصل إلى 33 % أوائل أبريل.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيلاب " لصالح صحيفة "ليزيكو" أن 63 % ممن شملهم الاستطلاع لا يثقون في ماكرون بارتفاع ثلاث نقاط عن الاستطلاع السابق، وهو قريب من الارتفاع السابق القياسي المسجل في كانون أول/ديسمبر 2020 عند 64 %.

وتراجع معدل التأييد لرئيس الوزراء جان كاستكس بواقع أربع نقاط ليصل إلى 26 %، بحسب الاستطلاع الذي نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.