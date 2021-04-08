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استطلاع: تراجع معدل التأييد نقطة واحدة لماكرون وأربع نقاط لكاستكس

08:09 م الخميس 08 أبريل 2021
استطلاع: تراجع معدل التأييد نقطة واحدة لماكرون وأربع نقاط لكاستكس

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس تراجع معدل التأييد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقطة واحدة ليصل إلى 33 % أوائل أبريل.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيلاب " لصالح صحيفة "ليزيكو" أن 63 % ممن شملهم الاستطلاع لا يثقون في ماكرون بارتفاع ثلاث نقاط عن الاستطلاع السابق، وهو قريب من الارتفاع السابق القياسي المسجل في كانون أول/ديسمبر 2020 عند 64 %.

وتراجع معدل التأييد لرئيس الوزراء جان كاستكس بواقع أربع نقاط ليصل إلى 26 %، بحسب الاستطلاع الذي نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

تأييد ماكرون شعبية ماكرون إيمانويل ماكرون فرنسا جان كاستكس

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