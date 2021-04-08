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رئيس المكسيك: لقاح أسترازينيكا "آمن"

07:44 م الخميس 08 أبريل 2021
رئيس المكسيك: لقاح أسترازينيكا "آمن"

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في موجز صحفي اليوم الخميس إنه يعتزم تلقي لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي قريبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوبيز أوبرادور قوله إن فوائد اللقاح تفوق مخاطره المحتملة، مشيرا إلى أن اللقاح آمن.

ولم يحدد أوبرادور ما إذا كان سيتوجه إلى مركز للتطعيم أم سيحصل على اللقاح في القصر الرئاسي.

وتطرق الرئيس المكسيكي إلى تحويلات العاملين في الخارج، وقال إن تقديرات البلاد لتحويلات المكسيكيين في الخارج في الربع الأول تشير إلى زيادة بحوالي 20 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال إن التوقعات لشهر آذار/ مارس، تشبه الزيادة في كانون ثان/ يناير وشباط/ فبراير، بما يصل بالإجمالي المقدر لثلاثة أشهر إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

وقال إن المكسيك بحثت كيفية العمل على تحقيق هجرة آمنة ومنظمة، وذلك في مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك لقاح أسترازينيكا

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