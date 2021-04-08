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تنظيم الدولة: اجتماع إفريقي في موزمبيق لتنسيق الرد على هجمات المتطرفين

04:08 م الخميس 08 أبريل 2021
تنظيم الدولة: اجتماع إفريقي في موزمبيق لتنسيق الرد على هجمات المتطرفين

تنظيم الدولة الإسلامية

مابوتو-(بي بي سي):

يعقد قادة دول جنوب إفريقيا محادثات طارئة في موزمبيق اليوم لبحث سبل الرد على موجة من الهجمات المسلحة التي استهدفت شمال البلاد، ومن المتوقع أن يناقش الزعماء نشر قوات عسكرية لاستعادة الأمن و النظام .

وقال عضو البرلمان من حزب "رينامو" المعارض في موزمبيق، لبي بي سي، إن المشكلة قد تتخطى حدود بلاده إذا لم يتم التعامل معها بسرعة و أعرب عن تفاؤله بعقد الاجتماع قائلا "أنا متفائل وأتوقع التوصل إلى نتيجة إيجابية، فالقضية تمس العديد من الدول، وماحدث في بالما قد يؤثر على المنطقة بأكملها.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من قيام مسلحين يتبنون أفكار تنظيم الدولة بمحاصرة بلدة بالما الساحلية في موزمبيق. وقُتل أكثر من 2500 شخص منذ بدء التمرد في عام 2017 وشُرد 700 ألف. وفي المدينة أكبر مصنع للغاز الطبيعي ويعد أهم استثمار خاص في إفريقيا.

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تنظيم الدولة موزمبيق هجمات المتطرفين

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