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حركة فتح: الشعب الفلسطيني سيضع بلاده فى المقدمة بالمشاركة فى الانتخابات التشريعية

03:37 م الخميس 08 أبريل 2021
حركة فتح: الشعب الفلسطيني سيضع بلاده فى المقدمة بالمشاركة فى الانتخابات التشريعية

محمود العالول

رام الله-(أ ش أ):

أطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم /الخميس/ ممثل ألمانيا لدى فلسطين كرستيان كلاجس، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وموقف الحركة من إنجاز الانتخابات التشريعية فى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا) عن العالول قوله خلال لقائه كلاجس، " إنه لا يمكن لأي فلسطيني جعل مدينة القدس المحتلة خلف ظهره في هذه الانتخابات "، وأن هناك ضرورة وحتمية لمشاركة أبناء الشعب فيها ترشحا وانتخابا "، مؤكدا موقف فتح من إنجاز الانتخابات التشريعية، لتحقيق كل ما هو مطلوب على صعيد إنهاء الانقسام، وإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية وتفعيل سلطة الشعب التشريعية.

وشدد على أن قيم الديمقراطية سلوكا وفهما منسجمة مع قيم المجتمع الفلسطيني الذي تميز بحمايته لهذه القيم، حتى في ظروف وجود الاحتلال وسياساته المنافية لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، وهذا ما يجعل الشعب في حالة تفوق قيمي على الاحتلال.

ومن جانبه، أكد ممثل ألمانيا لدى فلسطين كرستيان كلاجس، دعم بلاده للعملية الديمقراطية التي تسعى القيادة الفلسطينية لإنجازها بإجراء الانتخابات التشريعية.

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محمود العالول فلسطين الانتخابات التشريعية حركة فتح

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