لقاح كورونا: محكمة أوروبية تقضي بأن التطعيم الإجباري قد يكون ضروريا

لندن- (بي بي سي):

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأول مرة في مسألة التطعيم الإجباري. وقالت إن إلزامية التطعيم قد تكون خطوة ضرورية.

وقالت المحكمة اليوم الخميس: إن التطعيم الإجباري قانوني، وقد يكون ضروريا في المجتمعات الديمقراطية. جاء هذا الحكم عقب شكوى رفعتها عائلات تشيكية إلى المحكمة بخصوص حقنات إجبارية للأطفال لمرض ليس له علاقة بفيروس كورونا.

وجاء في القرار أن اللقاحات الإجبارية التي تفرضها السلطات الصحية التشيكية تتماشى مع "المصلحة العليا" للأطفال.

وعلى الرغم من أن الحكم لم يتعرض بشكل مباشر إلى كورونا، فإن الخبراء يعتقدون أن للقرار آثارا مهمة على حملات التطعيم ضد الفيروس، خاصة بين من أعلنوا عن رفضهم لقبول اللقاح.