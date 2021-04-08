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محمد بن زايد يتعهد بدعم الإمارات للحكومة الجديدة في ليبيا

01:58 م الخميس 08 أبريل 2021
محمد بن زايد يتعهد بدعم الإمارات للحكومة الجديدة في ليبيا

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

أبوظيي- (بي بي سي):

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في العاصمة الليبية طرابلس، والتي تشكلت إثر محادثات سلام برعاية أممية.

واستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة الإماراتية مساء أمس الأربعاء.

وأكد بن زايد دعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وجهودها لإرساء السلام والاستقرار، نقلا عن الوكالة الرسمية للأنباء في الإمارات.

وكانت الإمارات في السابق تدعم معسكر شرقي ليبيا بقيادة المشيرة خليفة حفتر.

وكانت الإمارات أعلنت في يناير استعدادها للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.

وأعقب إعلان يناير انعقادُ اجتماع افتراضي لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا، دعت فيه الولايات المتحدة "كل الأطراف الخارجية، بما في ذلك روسيا، وتركيا، والإمارات - إلى احترام السيادة الليبية والتوقف الفوري عن كل أشكال التدخل العسكري في ليبيا".

وتبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في مارس إعلانا يطالب بانسحاب كل القوى الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وقدّرت الأمم المتحدة أعداد هؤلاء المقاتلين الأجانب في ديسمبر بنحو 20 ألفا.

وانزلقت ليبيا إلى أتون حرب دامية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي وقتْله إبان احتجاجات حاشدة شهدتها البلاد عام 2011.

ونهضت مجموعات مسلحة لملء الفراغ الأمني الذي خلّفه سقوط نظام القذافي، وتجمّع العديد من تلك الجماعات في معسكر الشرق بقيادة حفتر أو في معسكر الغرب وحكومة الوفاق الوطني.

واقتتل المعسكران، المدعومان بقوى أجنبية، لأكثر من عام قبل أن يضطر حفتر إلى التراجع.

ووقع الجانبان في أكتوبر هدنة، انطلقت في ظلها محادثات سلام برعاية أممية أثمرت في فبراير عن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

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