ساسة أيرلندا الشمالية يعلنون اتحادهم في مواجهة الصراع الراهن

لندن- (د ب أ):

وحد الساسة في أيرلندا الشمالية صفوفهم فيما يتعلق بإدانة أعمال العنف التي هزت المنطقة خلال الأيام الستة الماضية.

وجاء في بيان نشرته ميشيل أونيل، نائبة الوزير الأول لأيرلندا الشمالية، أن السياسيين "قلقون للغاية" إزاء العنف، ودعا البيان إلى التحلي بالهدوء.

وجاء في البيان أن "الهجمات التي استهدفت رجال الشرطة والخدمات العامة والمجتمعات، أمر مؤسف ويجب أن تتوقف ... التدمير والعنف والتهديد بالعنف أمور غير مقبولة على الإطلاق، وغير مبررة، بغض النظر عن المخاوف التي قد تكون موجودة في المجتمعات".

وأضافت: "في حين أن مواقفنا السياسية مختلفة للغاية بشأن العديد من القضايا، فنحن جميعا متحدون في دعمنا للقانون والنظام ونعلن بشكل جماعي دعمنا لجهود الشرطة ولرجال الشرطة الذين يعرضون أنفسهم للأذى لحماية الآخرين".