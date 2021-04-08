شركات أدوية باكستانية خاصة تُجري مفاوضات لاستيراد اللقاح الروسي في ظل ارتفاع الطلب

إسلام آباد- (د ب ا):

تُجري شركات أدوية خاصة في باكستان مفاوضات لاستيراد مزيد من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك في" من أجل البيع التجاري، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الحصول على التطعيم والغضب من بطء وتيرة حملة التطعيم المجانية الحكومية ضد فيروس كورونا.

وقالت شركة "إيه جي بي فارما للأدوية"، ومقرها مدينة كراتشي بجنوب باكستان، التي كانت قد استوردت 50 ألف جرعة من اللقاح الروسي، إنها تحاول استيراد المزيد.

وقال المتحدث باسم الشركة عمر مختار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "مفاوضاتنا ما زالت مستمرة، وسنعلم خلال يومين عدد الجرعات الإضافية التي يمكن أن نحصل عليها".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة ساجيد شاه إن المزيد من الشركات تسعى للحصول على موافقة الحكومة لاستيراد اللقاح الروسي عقب حل خلاف بشأن السعر.

وكانت الحكومة الباكستانية قد سمحت الأسبوع الماضي للشركات الخاصة باستيراد اللقاح من روسيا والصين، ولكنها وضعت حدًا سعريًا للمقابل الذي سوف يتم تحصيله من المستهلك، ويبلغ نحو 80 دولارًا للجرعتين من اللقاح الروسي.

وكانت الشركات قد رفضت في السابق بدء حملة التطعيم ما لم يتم السماح لها برفع السعر الذي طالبت به الحكومة ويبلغ 50 دولارًا.

ورغم عدم تمكن الشركات من الشراء من الصين، فإن الطلب الكبير على هذا اللقاح رفع السعر إلى أكثر من 100 دولار في بعض المستشفيات الخاصة.

وسجلت باكستان أكثر من 700 ألف حالة إصابة حتى الآن، وأكثر من 15 ألف حالة وفاة بالفيروس.

وكان من المقرر أن تحصل باكستان على 17 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا في مارس الماضي، ولكنها لم تحصل على الجرعات بعد نقص الإنتاج وارتفاع الطلب في الهند.

وجرى تطعيم مليون شخص، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن، في باكستان، التي يبلغ تعداد سكانها 216 مليون نسمة.