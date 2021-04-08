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إصابة 7 رجال شرطة بعد ليلة سادسة من الاشتباكات في أيرلندا الشمالية

01:55 م الخميس 08 أبريل 2021
إصابة 7 رجال شرطة بعد ليلة سادسة من الاشتباكات في أيرلندا الشمالية

أرشيفية

لندن- (د ب أ):

يخضع سبعة من رجال الشرطة في أيرلندا الشمالية للعلاج بعد الليلة السادسة من الاشتباكات المرتبطة بالقيود على التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وبجنازة تخالف قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال اتحاد الشرطة في أيرلندا الشمالية، وهو الهيئة التي تمثل رجال الشرطة في البلاد، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس إن السبعة أصيبوا أمس الأربعاء، في أحدث ليلة من أعمال الشغب في بلفاست.

وأثارت أعمال العنف، التي أسفرت عن إصابة صحفي واختطاف حافلة وإضرام النار بها، قلقا واسعا وإدانة من قادة جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية وبريطانيا.

وتصاعدت حدة التوتر في أيرلندا الشمالية خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تعاني البلاد من عمليات التفتيش على الحدود بينها وبين باقي المملكة المتحدة عقب انسحاب البلاد من التكتل الأوروبي. وجاءت عمليات التفتيش على الحدود نتيجة انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

واندلع الغضب بعد أن اتضح أن أعضاء من حزب "شين فين" لن يواجهوا عواقب رغم حضورهم جنازة في يونيو 2020، خالفت القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، وهي جنازة ضابط سابق في الجيش الجمهوري الأيرلندي.

وشهدت جنازة بوبي ستوري مشاركة ألفي شخص، بينهم نائبة الوزير الأول في أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل.

واعتذرت أونيل الأسبوع الماضي عن مشاركتها في الجنازة.

لندن أيرلندا الشمالية الاشتباكات فيروس كورونا

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