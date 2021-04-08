بعد انتهاك البروتوكول مع رئيسة المفوضية.. تركيا ترفض اتهامات الاتحاد الأوروبي
أنقرة- (أ ف ب):
نددت تركيا اليوم الخميس بالاتهامات التي وصفتها بالجائرة التي استهدفتها بعد الحادث البروتوكولي خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أنقرة مؤكدة أن ترتيب المقاعد موضع الجدل كان اقترحه الجانب الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي إن "مطالب الاتحاد الأوروبي احترمت. هذا يعني أن ترتيب المقاعد تم بطلبهم. التقت إدارتا البروتوكول من الطرفين قبل الاجتماع وتم احترام مطالبهم (الاتحاد الأوروبي)". وأضاف أن "الاتهامات ضد تركيا جائرة".
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