جبهة البوليساريو: مقتل قائد " الدرك " بطائرة مغربية مسيرة

الرباط- (بي بي سي):

تقول جبهة البوليساريو، التي تسعى إلى استقلال منطقة الصحراء الغربية عن المغرب، إن قائد الدرك "ألداه الوبندير" قتل خلال قيامه بمهمة عسكرية في شمال الصحراء في منطقة تيفاريتي التي تقع ضمن سيطرة البوليساريو.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه قُتل في هجوم بطائرة مغربية مسيرة مع عدد من المقاتلين.

ويتنازع المغرب على سيادة الإقليم مع جبهة البوليساريو التي تطالب بدولة مستقلة في الصحراء الغربية.

وطالب قرار من الأمم المتحدة في عام 1991 بتحديد مصير الصحراء الغربية في استفتاء شعبي.

لكن اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بعد تطبيع علاقات الرباط مع إسرائيل، فتح باب النزاع مجددا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل اعتبار الإقليم منطقة متنازعا عليها. كما أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة تراجعها عن سياسة ترامب الخارجية.