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التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة قبل دخولها أجواء السعودية

11:59 ص الخميس 08 أبريل 2021
التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة قبل دخولها أجواء السعودية

طائرة حوثية مفخخة

الرياض- (د ب أ):

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة للميليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال التحالف ، وفقًا لقناة الإخبارية السعودية، إنه تم تدمير الطائرة المسيرة قبل دخولها أجواء المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف اعترض ودمر مساء أمس الأربعاء طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.

طائرة حوثية مفخخة تحالف دعم الشرعية في اليمن السعودية الرياض

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