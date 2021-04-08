التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة قبل دخولها أجواء السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة للميليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال التحالف ، وفقًا لقناة الإخبارية السعودية، إنه تم تدمير الطائرة المسيرة قبل دخولها أجواء المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف اعترض ودمر مساء أمس الأربعاء طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط.