إسرائيل تحيي ذكرى الهولوكوست

تل أبيب- (د ب أ):

تحيي إسرائيل اليوم الخميس ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي على يد النازيين، إلى جانب ذكرى أولئك الذي نجوا من الهولوكوست ولقوا حتفهم العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وفي يوم إحياء ذكرى المحرقة، دوّت صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل لمدة دقيقتين، حيث توقف المشاة عن السير وأوقف السائقون سياراتهم في الشوارع وعلى الطرق السريعة.

ووفقا للأرقام الرسمية، لا يزال 174500 من الناجين من الهولوكوست على قيد الحياة في إسرائيل.

وتتجاوز أعمار 83% منهم الثمانين عاما، و 18% منهم أكبر من تسعين عاما. كما أن هناك أكثر من 900 منهم في إسرائيل تتجاوز أعمارهم المئة عام.

وفي كلمة له خلال مراسم جرت الليلة الماضية عند نصب ياد فاشيم التذكاري لضحايا الهولوكوست، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إن نحو 900 من الناجين من الهولوكوست لقوا حتفهم "كنتيجة مباشرة" لكورونا في إسرائيل.

وأضاف أن كثيرين منهم أمضوا أيامهم الأخيرة "مضطربين ومعزولين، خلف الكمامات والقفازات الواقية، يتطلعون للتواصل مع ذويهم، دون أن يتمكنوا من ذلك".