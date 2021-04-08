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انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في المؤسسة العسكرية اللبنانية

11:23 ص الخميس 08 أبريل 2021
انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا في المؤسسة العسكرية اللبنانية

قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون

بيروت- (د ب أ):

افتتح قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون صباح اليوم الخميس حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في المؤسسة العسكرية.


وقالت قيادة الجيش اللبناني، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن حملة التلقيح انطلقت صباحا في 21 مركزا صحيا عسكرياً على كل الأراضي اللبنانية.

وكان لبنان تسلم في 13 فبراير الماضي نحو 28 ألفا و500 من لقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية/بيونتيك الألمانية من أصل مليونين و100 ألف جرعة تعاقد عليها لبنان مع الشركة الأمريكية بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي.

العماد جوزيف بيروت المؤسسة العسكرية اللبنانية فيروس كورونا

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