فقدان 9 أشخاص خلال عملية للتخلص من متفجرات شمالي الصين
بكين-(د ب أ):
أفادت سلطات محلية صينية اليوم الخميس بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بينما فُقد تسعة آخرون خلال عملية للتخلص من متفجرات شمالي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات أن الحادث وقع خلال عملية للتخلص من متفجرات بمنطقة تشيتشنج بمقاطعة خبي شمالي الصين.
ووقع الحادث بينما كانت شركة أمنية محلية تقوم بالتخلص من متفجرات منتهية الصلاحية لشركة تعدين.
ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ متواصلة حاليا.
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