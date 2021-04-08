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الأردن يرحب بقرار الإدارة الأمريكية استئناف الدعم للأونروا

08:35 ص الخميس 08 أبريل 2021
الأردن يرحب بقرار الإدارة الأمريكية استئناف الدعم للأونروا

أيمن الصفدي

عمان - (د ب أ):
رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بقرار الإدارة الأمريكية استئناف تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تواجه عجزا ماليا كبيرا.

وأكد الصفدي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن الدعم المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة سيساعد الوكالة في تجاوز أزمتها المالية وسيساعدها على تقديم خدماتها الحيوية التي تشمل التعليم والخدمات الصحية والمساعدات الإغاثية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس.

وقال الصفدي إن المملكة تثمن عاليا قرار الولايات المتحدة وتعتبره خطوة إيجابية مهمة سيكون لها أثر كبير على قدرة الوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية والتعليمية والصحية، خصوصا في هذا الوقت الذي فاقمت فيه جائحة كورونا الضغوط المالية على الوكالة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أمس أن بلاده قررت تجديد الدعم المالي للأونروا، والذي توقف في شهر سبتمر من عام 2018 .

أيمن الصفدي الأردن الإدارة الأمريكية أونروا

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