السعودية تدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

الرياض - (د ب أ)-

أعلن التحالف العربي في اليمن ، الذي تقوده السعودية ليل الأربعاء/الخميس اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وفي سياق متصل نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن "سلاح الجو المسيّر استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه بتويتر أن "الإصابة في قاعدة الملك خالد الجوية كانت دقيقة بحمد الله".