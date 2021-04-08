محمد بن زايد يستقبل رئيس الحكومة الليبية

وكالات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء الأربعاء، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

ورحب محمد بن زياد خلال اللقاء الذي جرى بقصر الحصن برئيس الوزراء الليبي وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واطلع محمد بن زايد من الدبيبة، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات، على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وتهيئة مؤسسات الدولة لانطلاق عملية التنمية والبناء و التحضير للإنتخابات.

وقال محمد بن زايد إن العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا علاقات أخوية و راسخة.. ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة لمصلحة شعبينا الشقيقين.

وهنأ معاليه بثقة مجلس النواب فيه و حكومته. ما يهيئ الظروف الملائمة لعمل الحكومة وأدائها مسؤولياتها في أجواء إيجابية ومشجعة. متمنيًا للدبيبة التوفيق في مهمته الوطنية الكبيرة خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلده العزيز ليبيا.

ووجه التحية والتقدير إلى الشعب الليبي الشقيق الذي يتطلع إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة بعد سنوات صعبة عاشها.

وبحثا علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وليبيا في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتنموية والاستثمارية والاقتصادية وفرص تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية و التقدم و الازدهار إضافة إلى عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدد دعم دولة الإمارات للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وما تقوم به لتحقيق الأمان والاستقرار في ليبيا.

وقال إن دولة الإمارات تقف دائما إلى جانب الشعب الليبي و مع كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده و وحدتها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية.

وتمنى لليبيا وشعبها الشقيق الانطلاق إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والرخاء تطوى بها صفحات الماضي.

من جانبه أعرب عبد الحميد الدبيبة عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وأكد أن ليبيا تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك وإقامة شراكات إستراتيجية شاملة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية و الاقتصادية والأمنية والاستفادة من تجربة دولة الإمارات التنموية الناجحة والملهمة لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وعبر عن تطلع بلاده لموقف دولي موحد تجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها.