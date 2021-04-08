رئيس وزراء السودان: آن الأوان لطي صفحة الحروب والنزاعات

السودان - (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إن السودان شهد خلال الـ 65 عامًا الماضية حروبا ومشاكل ونزاعات، مؤكدًا أنه "آن الأوان لطي هذه الصفحة والمضي في تحقيق الحلم الوطني لبناء سودان يسع الجميع".

وأضاف حمدوك، في كلمة في مستهل زيارته إلى مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان (جنوب جمهورية السودان)، أنه بداية زيارته إلى كردفان الكبرى مدينة الأبيض لم يكن مصادفة، حيث إن هذه المدينة تعبير ونموذج لانصهار كل قوميات واثنيات وتلاحم الشعب السوداني، موضحا أن النموذج الفريد للتعايش بكل اثنيات وقوميات السودان تجسد في هذه المدينة العظيمة.

وشدد على ضرورة اعتماد التنمية المستدامة كمدخل لتوفير احتياجات البشر، مع ضمان توفير احتياجات أجيال قادمة من خلال الاهتمام بالبيئة واستخدام الطاقة النظيفة والتقليل من الملوثات والقطع الجائر للأشجار والممارسات البيئية السلبية التي تهدر الموارد الطبيعية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن كردفان كمنطقة منتجة تتوجه إليها الأنظار الآن، حيث إن الثروات التي تذخر بها المنطقة تُشجيع على الاستثمار والدخول في شراكات من أجل زيادة الإنتاج.

وأكد أن حكومة الفترة الانتقالية تولي قضية التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، لافتا إلى أن الديمقراطية والسلام المستدام لن يكونا مكتملين دون استقرار اقتصادي واجتماعي وتنمية مستدامة.