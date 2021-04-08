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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

12:26 ص الخميس 08 أبريل 2021
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي

الدفاعات الجوية السورية- أرشيفية

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي" على المنطقة الجنوبية من اتجاه الجولان ومن اتجاه لبنان.

وكان مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أفاد ليل الأربعاء/الخميس بسماع دوي انفجارات في غربي العاصمة السورية دمشق.

الدفاعات الجوية السورية عدوان إسرائيلي الجولان دمشق

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