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قطر تعود لفرض إجراءات الإغلاق لمواجهة الكورونا

12:05 ص الخميس 08 أبريل 2021
قطر تعود لفرض إجراءات الإغلاق لمواجهة الكورونا

فيروس كورونا

الدوحة -(د ب أ)

أعلنت دولة قطر مساء أمس الأربعاء عن العودة إلى فرض القيود الاحترازية لمواجهة الصعود في موجة الإصابة بفيروس كورونا حيث شهدت قطر زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

أعلن ذلك الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية في قطر عبر حديث تلفزيوني بثه تلفزيون قطر.

وأوضح عبداللطيف الخال أن هذه الإجراءات سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الجمعة القادم 9 أبريل.

وأضاف أنه سيجري العمل بهذه الإجراءات لمدة 4 أسابيع "وسنتابع نتائج المؤشرات خلال شهر رمضان ومن ثم نرفع التوصيات إما باعادة النظر في القيود والتخفيف منها أو الإبقاء عليها".

فيروس كورونا قطر الأمراض المعدية الدوحة

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