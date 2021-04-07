أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مصدر عسكري ليبي: بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام

11:33 م الأربعاء 07 أبريل 2021
مصدر عسكري ليبي: بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام

الجيش الليبي

ليبيا - (أ ش أ)

أكد مصدر عسكري بالجيش الليبي، أن تواجد أو بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يمثل خطورة كبرى في المقام الأول على الشعب الليبي ومن ثم يمثل خطورة على العملية السياسية وتحقيق المصالحة وغيرها، قائلا "وجود المرتزقة في ليبيا يمنع تحقيق السلام".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل"بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن عمليات نقل القوات الأجنبية والمرتزقة توقفت إلى الداخل الليبي وأنه ومنذ نحو ثلاثة أشهر لم يتم رصد أي عمليات لنقل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى الداخل الليبي أو العكس من ليبيا إلى الخارج، بينما لا تزال عمليات نقل الأسلحة والذخائر إلى الداخل الليبي مستمرة.

وحول أخر ما توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، قال المصدر الليبي إن "اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تواصل عملها للوصول إلى معالجة فيما يتعلق بملف سحب المرتزقة وإخراجهم من ليبيا بالكامل، وملف فتح الطريق الساحلي، وغيرها من الملفات، ولكن التطبيق على أرض الواقع لم يتم حتى الآن، فالجهود متواصلة لكن لا توجد أي بوادر للتنفيذ الفعلي لفتح الطريق أو سحب المرتزقة حتى الآن".

هذا المحتوى من

الجيش الليبي ليبيا القوات الأجنبية

الخبر التالى:

إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية بعد تزايد هائل في حالات كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:معتدل نهارا.. الأرصاد توضح توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا