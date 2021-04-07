أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

تونس تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

11:15 م الأربعاء 07 أبريل 2021
تونس تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

تونس


تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، يتم العمل بها بداية من 9 أبريل وحتي 30 أبريل، وذلك بناء على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة العلمية.
وتشمل الإجراءات، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي، التشديد علي تطبيق وسائل الحماية الفردية، والبروتوكولات الصحية، وتشديد الرقابة عليها بكل صرامة، بجانب منع التجمعات الخاصة والعامة.
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم غلق الأسواق الأسبوعية، وإعلان حظر التجول بداية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، بالإضافة إلي غلق المناطق ذات مستوى الأخطار المرتفع.
وأضافت الوزارة أنه سيكون هناك حجر ذاتي إجباري لمدة 5 أيام للوافدين من الخارج، وذلك بعد تقديمهم تحليلا سلبيا قبل السفر، موضحة أنه سيتم العمل بتوقيت شهر رمضان بالنسبة للإدارات العمومية انطلاقا من 12 أبريل الجاري.

هذا المحتوى من

تونس اجراءات كورونا فيروس كورونا حظر التجول

الخبر التالى:

زوجة ولي العهد البريطاني ترتدي حجابًا أثناء زيارتها لمسجد في لندن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:معتدل نهارا.. الأرصاد توضح توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا