تونس تعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا



تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، يتم العمل بها بداية من 9 أبريل وحتي 30 أبريل، وذلك بناء على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة العلمية.

وتشمل الإجراءات، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي، التشديد علي تطبيق وسائل الحماية الفردية، والبروتوكولات الصحية، وتشديد الرقابة عليها بكل صرامة، بجانب منع التجمعات الخاصة والعامة.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم غلق الأسواق الأسبوعية، وإعلان حظر التجول بداية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، بالإضافة إلي غلق المناطق ذات مستوى الأخطار المرتفع.

وأضافت الوزارة أنه سيكون هناك حجر ذاتي إجباري لمدة 5 أيام للوافدين من الخارج، وذلك بعد تقديمهم تحليلا سلبيا قبل السفر، موضحة أنه سيتم العمل بتوقيت شهر رمضان بالنسبة للإدارات العمومية انطلاقا من 12 أبريل الجاري.