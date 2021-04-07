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تونس تمدد ساعات حظر التجوال في ظل التفشي السريع لكورونا

10:34 م الأربعاء 07 أبريل 2021
تونس تمدد ساعات حظر التجوال في ظل التفشي السريع لكورونا

تونس

تونس - (د ب أ)

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء التمديد في ساعات حظر التجوال الليلي في ظل التزايد السريع لعدوى فيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة في البلاد.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي بموعد حظر التجوال الذي يبدأ سريانه يوم التاسع ويتواصل حتى يوم 30 من الشهر الجاري من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

وتشمل الإجراءات الأخرى المعلنة للحد من تفشي العدوى بالفيروس منع التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية ومنح الصلاحيات للجهات بغلق المناطق التي تشهد مخاطر عالية للوضع الوبائي.

حظر التجول تونس تفشي كورونا فيروس كورونا حسناء بن سليمان

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