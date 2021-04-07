تونس تمدد ساعات حظر التجوال في ظل التفشي السريع لكورونا
تونس - (د ب أ)
أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء التمديد في ساعات حظر التجوال الليلي في ظل التزايد السريع لعدوى فيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة في البلاد.
وأفادت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي بموعد حظر التجوال الذي يبدأ سريانه يوم التاسع ويتواصل حتى يوم 30 من الشهر الجاري من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
وتشمل الإجراءات الأخرى المعلنة للحد من تفشي العدوى بالفيروس منع التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية ومنح الصلاحيات للجهات بغلق المناطق التي تشهد مخاطر عالية للوضع الوبائي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
205732
عدد المصابين
-
156574
عدد المتعافين
-
12210
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان