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المفوضية الأممية للاجئين: الأردن بدأ بتلقيح اللاجئين ضد كورونا

09:48 م الأربعاء 07 أبريل 2021
المفوضية الأممية للاجئين: الأردن بدأ بتلقيح اللاجئين ضد كورونا

تلقيح اللاجئين ضد كورونا

الأردن - (أ ش أ)

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، أن الأردن يعد واحدًا من بين 20 بلدًا بدأ بتلقيح اللاجئين ضد فيروس كورونا على قدم المساواة مع المواطنين، داعية إلى تضافر العمل الدولي والتضامن من أجل ضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك حصة اللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً وفاقدي الجنسية.

وأشارت المفوضية، في بيان بمناسبة يوم الصحة العالمي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إلى التفاؤل الذي تشعر به حيال اعتماد 153 دولة استراتيجيات للتطعيم تشمل اللاجئين، لافتة إلى أن التطعيم ما زال في أجزاء كثيرة من العالم يمثل تحديا، وأن ذلك يرجع إلى "عدم التكافؤ من حيث توفر اللقاحات وإلى قدرات النظم الصحية".

وقال مفوض شؤون اللاجئين للأمم المتحدة فيليبو غراندي "إن الاختلالات الصارخة التي لوحظت في تقاسم اللقاحات بين الدول تأتي بنتائج عكسية وتعاني من قصر النظر.

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