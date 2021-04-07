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رئيس البرازيل: فيروس كورونا جاء ليبقى ولن نقبل بالإغلاقات مجددًا

08:42 م الأربعاء 07 أبريل 2021
رئيس البرازيل: فيروس كورونا جاء ليبقى ولن نقبل بالإغلاقات مجددًا

رئيس البرازيل جاير بولسونارو

برازيليا - (د ب أ)

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، خلال زيارته لأحد مراكز علاج مرضى فيروس كورونا المستجد في مدينة تشابيكو بولاية سانتا كارترينا البرازيلية اليوم الأربعاء، إنه من المهم البحث عن بدائل لمواجهة الجائحة واستئناف الأنشطة الاقتصادية حتى في ظل انتشار الفيروس.

وأضاف أنه قلق من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الجائحة في البرازيل رافضا فرض إجراءات الإغلاق المشددة مجددًا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بولسونارو قوله إن "هذا الفيروس مثل غيره من الفيروسات جاء هنا ليبقى، وسيظل موجودا طوال الحياة ومن المستحيل عمليا القضاء عليه تمامًا. وحتى يحدث هذا ما الذي سنفعله؟ نرى بلادنا وقد أصبحت أشد فقرا؟".

جاير بولسونارو رئيس البرازيل فيروس كورونا قيود كورونا

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