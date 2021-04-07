مجلس الأمن الروسي يكشف مجالات التعاون المحتملة بين موسكو وواشنطن

روسيا - (أ ش أ)

كشف أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، عن مجالات التعاون المحتملة بين موسكو وواشنطن في مجال الأمن.

وقال باتروشيف، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" إنه هناك إمكانية للعمل المشترك في قضايا مثل مكافحة الإرهاب والتطرف الدوليين، والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات والتهديدات، وكذلك في عدد من الموضوعات الإقليمية، بما في ذلك سوريا، والتسوية في الشرق الأوسط، والاتفاق النووي.

وأشار أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن العلاقات المستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة "لن تكون سهلة" قائلاً: "ستواجه تحديات خطيرة، تتطلب من أمريكا الدفاع عن مصالحها".

وفي السياق ذاته، شدد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها في التاريخ الحديث.

وفي وقت سابق أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، عن استعداد الولايات المتحدة، على الرغم من الخلافات القائمة، العمل مع روسيا في القضايا الرئيسية، بما في ذلك في الأجندة النووية.