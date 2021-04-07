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نائب وزير خارجية أوكرانيا يزور أهرامات الجيزة

08:03 م الأربعاء 07 أبريل 2021
نائب وزير خارجية أوكرانيا يزور أهرامات الجيزة

ايفهين ميكيتينكو

مصر - (أ ش أ)

استقبلت منطقة الأهرامات الأثرية السيد ديمترو سينيك نائب وزير خارجية أوكرانيا، الذي يزور مصر حاليا، حيث أعرب عن إعجابه وسعادته بالتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة.

رافقه في الزيارة سفير أوكرانيا بالقاهرة ايفهين ميكيتينكو، وكان في استقبالهما أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث زارا الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما، ومنطقة تمثال أبو الهول واستمعا لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية.

وحرص نائب وزير خارجية أوكرانيا، خلال الجولة، على التقاط الصور التذكارية، وسط معالم المنطقة الأثرية.

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ايفهين ميكيتينكو وزير خارجية أوكرانيا أهرامات الجيزة آثار الهرم المنطقة الأثرية

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