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فلسطين: قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة مدان وتحد للشرعية الدولية

07:46 م الأربعاء 07 أبريل 2021
فلسطين: قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة مدان وتحد للشرعية الدولية

نبيل أبو ردينة

فلسطين - (أ ش أ)

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن إعلان بلدية الاحتلال في القدس بالموافقة على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوما" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، أمر مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تدين الاستيطان، وخاصة القرار رقم (2334) الذي أكد أن جميع أشكال الاستيطان على الأراضي الفلسطينية غير شرعي.

وأوضح أبو ردينه - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن هذا القرار هو بمثابة تحدي للمجتمع الدولي، وتحديدا الإدارة الأمريكية الجديدة، وللمحكمة الجنائية الدولية، وأن حكومة الاحتلال تحاول من خلال استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، فرض الحقائق على الأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة عاصمتها القدس.

وشدد على أنه إذا ما أراد المجتمع الدولي وتحديدا اللجنة الرباعية الدولية كما أعلنت، الحفاظ على حل الدولتين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فعليها الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف نشاطاتها الاستيطانية واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.

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نبيل أبو ردينة فلسطين إسرائيل الرئاسة الفلسطينية الأراضي الفلسطينية الاحتلال إسرائيلي

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