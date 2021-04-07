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البرلمان العربي يهنئ الإمارات ببدء تشغيل أول محطة للطاقة النووية السلمية

07:45 م الأربعاء 07 أبريل 2021
البرلمان العربي يهنئ الإمارات ببدء تشغيل أول محطة للطاقة النووية السلمية

عادل بن عبدالرحمن العسومي

مصر - (أ ش أ)

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة بدء التشغيل التجاري لـ "براكة" أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.

واعتبر رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها، وانطلاقة رائدة نحو مرحلة تنموية غير مسبوقة في مجالات حيوية ويعزز الريادة الإماراتية في عالم المحطات النووية السلمية .

وقال "العسومي "إن هذا الإنجاز النوعي هو مصدر فخر لكل العرب ويؤكد على قدرة العرب على مواجهة التحديات وقدرتهم على تجاوز الصعاب في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

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