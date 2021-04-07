العراق يؤكد حرصه على التعاون وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة

العراق - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حرص بلاده على التعاون وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي.

وقال الوزير العراقي -في تصريح صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- إن "اجتماعنا اليوم يأتي تأكيداً على علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقيّة كرّست لمبادئ الدستور من خلال منهجها الحكومي".

وأعرب عن أمله في أن تتوصل محادثات اليوم إلى تفاهمات واتفاقاتٍ مشتركة لجميع قطاعات التعاون، مؤكداً حرصَ العراق على التعاونِ وتعزيزِ الشراكةِ مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات".