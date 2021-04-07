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المفوضية الأوروبية تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي التام للأردن بقيادة العاهل الأردني

07:26 م الأربعاء 07 أبريل 2021
المفوضية الأوروبية تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي التام للأردن بقيادة العاهل الأردني

الملك عبدالله الثاني

وكالات

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وجرى بحث أوجه التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات إضافة إلى آخر المستجدات إقليميًا ودوليًا.

وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" على متانة العلاقات والشراكة التي تجمع بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي للأردن، خصوصًا في استجابته لأزمة اللاجئين، مشيدًا بعقد مؤتمر بروكسل الخامس "حول مستقبل سوريا والمنطقة" مؤخرًا برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لافتًا إلى أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بهذا الخصوص.

وتناول اللقاء سبل تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا، وأكد العاهل الأردني على أهمية مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وضرورة توفير اللقاح لجميع الشعوب، بما يسهم في حماية صحتهم.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن دعم الاتحاد الأوروبي التام للأردن بقيادة جلالة الملك، في الحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشادت بدور المملكة في استضافة وتحمل أعباء اللاجئين، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة العاهل الأردني للسياسات، وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، والوفد المرافق لرئيسة المفوضية الأوروبية.

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