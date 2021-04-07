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مجلس الأمن القومي الروسي يؤيد تصريحات الخارجية بشأن قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

07:14 م الأربعاء 07 أبريل 2021
مجلس الأمن القومي الروسي يؤيد تصريحات الخارجية بشأن قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

نيكولاي باتروشيف

روسيا - (أ ش أ)

أيد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشأن استعداد روسيا لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال باتروشيف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "أؤيد ما قاله سيرجي لافروف، فنحن لن نقرع الأبوابا المغلقة، ولكننا مستعدون للتعاون"، مضيفًا: "أننا نُبقي الأبواب مفتوحة، لأننا نفهم جيدًا أن هناك موقف مؤقت يسترشد به السياسيون الغربيون، وفي نفس الوقت هناك روابط تاريخية تطورت بين الروس والأوروبيين لقرون".

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن مؤخرًا عن استعداد بلاده لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين روسيا والاتحاد وصلت إلى الحضيض.

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نيكولاي باتروشيف مجلس الأمن القومي الروسي الاتحاد الأوروبي روسيا سيرجي لافروف

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