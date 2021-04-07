مسؤول روسي: موسكو لا تعتزم التدخل في صراع أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

قال مسؤول روسي اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تعتزم التدخل في صراع أوكرانيا، ولكنها تراقب الموقف عن كثب.

وقال أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" الروسية، إن موسكو ستتخذ خطوات ملموسة بناء على تطورات الموقف.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء جاء ذلك في معرض رد باتروشيف على سؤال ما إذا ما كان لدى موسكو أي خطوط حمراء قد تؤدي إلى التدخل.