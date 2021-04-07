مسؤول روسي: موسكو لا تعتزم التدخل في صراع أوكرانيا
موسكو - (د ب أ)
قال مسؤول روسي اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تعتزم التدخل في صراع أوكرانيا، ولكنها تراقب الموقف عن كثب.
وقال أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" الروسية، إن موسكو ستتخذ خطوات ملموسة بناء على تطورات الموقف.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء جاء ذلك في معرض رد باتروشيف على سؤال ما إذا ما كان لدى موسكو أي خطوط حمراء قد تؤدي إلى التدخل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
205732
عدد المصابين
-
156574
عدد المتعافين
-
12210
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان