سفير الصين بالقاهرة يشيد بالتنظيم الناجح لاحتفالية نقل المومياوات
القاهرة - أ ش أ
أشاد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، بالتنظيم الناجح لاحتفالية الموكب الذهبي لنقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، ووصفه بأنه عمل جميل لا مثيل له من الإبهار ويظهر الحضارة العريضة لدولة عريقة.
وقدم السفير الصيني - في مؤتمر صحفي عقده عبر البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) - التهنئة لمصر على هذا العمل الرائع .. مشيرا إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في كلمته على وسائل التواصل الاجتماعي ، "إن هذا المشهد المهيب يدل على عظمة الشعب والحضارة التي تمتد عبر التاريخ".
وقال إن هناك تعاونا سلسلا بين مصر والصين في مجال حماية الآثار حيث تتعاون أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية مع وفد من الخبراء المصريين في أحد المعابد في الأقصر فضلا عن مساهمة الصين في بناء المركز الفني للاكتشافات الأثرية .. مشيرا إلى أن عام 2022 سيشهد قيام الصين بتسجيل العرض بالمتحف المصري الكبير باللغة الصينية، وذلك في إطار حرص بكين على التعاون مع مصر في مجال علم المصريات.
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