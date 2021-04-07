أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزير الخارجية يجري مباحثات مع رئيس تيار المردة اللبناني

04:27 م الأربعاء 07 أبريل 2021
وزير الخارجية يجري مباحثات مع رئيس تيار المردة اللبناني

سامح شكري وزير الخارجية

بيروت - أ ش أ

عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاء مع رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجيه والنائب طوني فرنجيه والوزير السابق يوسف فنيانوس، وذلك في إطار المباحثات التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تأكيد الدعم المصري للبنان وشعبه وضرورة الإسراع في جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

كان الوزير سامح شكري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين والزعماء اللبنانيين والقادة الروحيين، استهلها باجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، في إطار الجولة التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تأكيد الدعم المصري للبنان وشعبه وضرورة الإسراع في جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تغليب المصلحة اللبنانية الوطنية وإنهاء الانسداد السياسي والأزمة الحكومية الممتدة منذ أكثر من ٨ أشهر والمضي قدما نحو تشكيل حكومة من الاختصاصيين وفق أحكام وقواعد الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) وتكون قادرة على تحمل المسؤولية وتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة لمواجهة التحديات وإنهاء الأزمات الاقتصادية، وبما يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الإقليمي والدولي.

هذا المحتوى من

سامح شكري رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجيه طوني فرنجيه يوسف فنيانوس

الخبر التالى:

سفير الصين بالقاهرة يشيد بالتنظيم الناجح لاحتفالية نقل المومياوات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 205732

    عدد المصابين

  • 156574

    عدد المتعافين

  • 12210

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أنا كمان قلقان والحضارة دي هتستمر.. 17 تصريحا للسيسي بشأن قضية سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا