رئيس الحكومة الليبية يجري محادثات مع أمير دولة الكويت

الكويت/طرابلس - (د ب أ):

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في الكويت، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وكان الدبيبة قد وصل إلى دولة الكويت الليلة الماضية، في أول زيارة رسمية يجريها منذ توليه مهام رئاسة الحكومة.

وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، فإن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي توحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعميق العلاقات مع دول الخليج العربي.