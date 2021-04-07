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رئيس الحكومة الليبية يجري محادثات مع أمير دولة الكويت

03:53 م الأربعاء 07 أبريل 2021
رئيس الحكومة الليبية يجري محادثات مع أمير دولة الكويت

عبد الحميد الدبيبة

الكويت/طرابلس - (د ب أ):

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في الكويت، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وكان الدبيبة قد وصل إلى دولة الكويت الليلة الماضية، في أول زيارة رسمية يجريها منذ توليه مهام رئاسة الحكومة.

وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، فإن هذه الزيارة تأتي ضمن مساعي توحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعميق العلاقات مع دول الخليج العربي.

عبد الحميد الدبيبة الكويت طرابلس نواف الأحمد الصباح

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