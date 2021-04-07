وزير الخارجية يجري مباحثات مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية
بيروت - أ ش أ
عقد وزير الخارجية سامح شكري، لقاء مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، وذلك في إطار المباحثات التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تأكيد الدعم المصري للبنان والتضامن مع شعبه وضرورة الإسراع في جهود تشكيل الحكومة الجديدة.
كان الوزير سامح شكري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع المسئولين والزعماء اللبنانيين والقادة الروحيين، استهلها باجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، والزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، في إطار الجولة التي يجريها في لبنان بتكليف من الرئيس السيسي.
وسبق أن أكد وزير الخارجية، في تصريحات صحفية له على مدى اليوم لا سيما خلال اللقاءات التي أجراها مع الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا باستقرار لبنان وحرصه على دعمه ومؤازرته، في ضوء العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تغليب المصلحة اللبنانية الوطنية وإنهاء الانسداد السياسي والأزمة الحكومية الممتدة منذ أكثر من ٨ أشهر والمضي قدما نحو تشكيل حكومة من الاختصاصيين وفق أحكام وقواعد الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) وتكون قادرة على تحمل المسئولية وتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة لمواجهة التحديات وإنهاء الأزمات الاقتصادية، وبما يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الإقليمي والدولي.
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