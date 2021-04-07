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السعودية تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت إصابات بكورونا

03:13 م الأربعاء 07 أبريل 2021
السعودية تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت إصابات بكورونا

السعودية

الرياض - أ ش أ

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، 12 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء- أن إجمالي ما أُغلق خلال 59 يومًا بلغ 502 مسجد فُتح منها 475 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة تشمل 4 مساجد في منطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير، ومسجد في كل من منطقة القصيم ومنطقة الباحة، منوهة بأنه تم إعادة فتح 14 مسجدًا، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.

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السعودية إصابات بكورونا اغلاق مساجد

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