السعودية تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا بعد ثبوت إصابات بكورونا
الرياض - أ ش أ
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، 12 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا بين صفوف المصلين.
وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء- أن إجمالي ما أُغلق خلال 59 يومًا بلغ 502 مسجد فُتح منها 475 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأشارت إلى أن المساجد المغلقة تشمل 4 مساجد في منطقة الرياض، و3 مساجد بمنطقتي مكة المكرمة وعسير، ومسجد في كل من منطقة القصيم ومنطقة الباحة، منوهة بأنه تم إعادة فتح 14 مسجدًا، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
وجددت التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:وزير الخارجية يجري مباحثات مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
205732
عدد المصابين
-
156574
عدد المتعافين
-
12210
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان